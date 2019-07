Amerykańskie kościoły będą bronić imigrantów przed Trumpem. Oferują im pomoc i schronienie

Po raz pierwszy o planowanej szeroko zakrojonej akcji zatrzymań nielegalnych imigrantów Donald Trump poinformował na Twitterze w ubiegłym miesiącu, jednak potem ją przełożył. W ostatni piątek 12 lipca zapowiedział jednak, że w niedzielę w dziesięciu miastach Stanów Zjednoczonych rozpocznie się seria zatrzymań skierowana przeciwko nielegalnym imigrantom, co do których sąd imigracyjny zdecydował o deportacji.

- Nasze służby ich zatrzymają i deportują do krajów pochodzenia, a kryminaliści trafią do więzień - powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej. - Ludzie przybywają do naszego kraju nielegalnie, my ich stąd zabierzemy legalnie - cytuje piątkową wypowiedź prezydenta USA Reuters.

Amerykańskie kościoły oferują imigrantom schronienie

Już kiedy Donald Trump po raz pierwszy zapowiedział, że dojdzie do tego typu akcji, wielu burmistrzów, przede wszystkim Demokraci, zapowiedziało, że nie będą współpracować z urzędem imigracyjnym w kwestii zatrzymań. Część uruchomiło też telefon wsparcia, pod który dzwoniąc imigranci mogliby dowiedzieć się, jakie mają prawa.

Po piątkowych zapowiedziach prezydenta deklarację pomocy imigranci, wobec których mają być prowadzone zatrzymania, usłyszeli również ze strony amerykańskich przywódców religijnych.

- Żyjemy w czasach kiedy prawo pozwala rządowi podjąć pewne działania, ale niekoniecznie czyni ono je słusznymi - mówił podczas mszy w Chicago cytowany przez agencję AP katolicki ksiądz John Celichowski. Kardynał Timothy Dolan podczas sobotniej mszy mówił, że modli się za rodziny, których członkowie mogą być poddani deportacji i obiecał pomoc imigrantom. Podobnie, wiele kościołów protestanckich w Houston i Los Angeles zaoferowało imigrantom schronienie.

Zatrzymania nadal się nie rozpoczęły

Na razie jednak zapowiadane masowe aresztowania i deportacje się nie rozpoczęły. W kilku miastach funkcjonariusze służb imigracyjnych prowadzili zatrzymania, ale miały one rutynowy charakter. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA nie odpowiada na pytania, czy planuje podjęcie akcji i kiedy to nastąpi.