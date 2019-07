Brytyjska prezenterka i vlogerka zginęła w wypadku hulajnogi elektrycznej. Zderzyła się z ciężarówką

Informacja o śmierci Emily Hartridge pojawiła się na jej Instagramie. "To straszna rzecz powiedzieć o tym na Instagramie, ale wiemy, że wielu was spodziewało się dzisiaj zobaczyć Emily i to jest jedyny sposób, by się z wami wszystkimi skontaktować. Emily uczestniczyła w wczoraj wypadku i odeszła. Wszyscy ją kochaliśmy i nigdy jej nie zapomnimy" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w sobotę.

Emily Hartridge nie żyje. Miała 35 lat

Jak podaje "The Guardian" Hartridge zginęła w wypadku, gdy jechała elektryczną hulajnogą w południowo-zachodniej części Londynu. 35-latka zderzyła się z ciężarówką.

Emily Hartridge zadebiutowała na serwisie YouTube siedem lat temu i szybko zdobyła sławę za sprawą serii filmów "10 powodów, dla których...". Poruszała w nich tematykę związaną z seksem, relacjami międzyludzkimi oraz życiem codziennym. Filmy na jej kanale wkrótce zaczęły osiągać trzy miliony odsłon miesięcznie. Hartridge pojawiła się w telewizji, gdzie miała swój program "Oh Shit I'm 30". Przeprowadzała też wywiady ze znanymi aktorami, m.in. Hugh Jackmanem.