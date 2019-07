Merkel powinna ujawnić informacje o stanie zdrowia? Większość Niemców uważa, że to jej prywatna sprawa

franclajn pół godziny temu Oceniono 9 razy 3

Niemcy maja swoje doświadczenia i wiedzą, że najważniejsze jest zdrowie psychiczne polityków. Mieli już jednego, labilnego samotnika z zaburzeniami seksualnymi, który doprowadził kraj i świat do katastrofy, to i drobnymi przypadłościami pani kanclerz się nie przejmują. Gdyby jednak bez żadnego trybu wbiegła ona na trybunę i zaczęła pienić się i wyzywać zebranych od kanalii i morderców, to by wyszli tłumnie na ulice, by ją odwołać. Niemcy boją się powtórki z historii.