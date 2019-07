USA. Uwikłany w seksaferę sekretarz pracy Alexander Acosta podał się do dymisji. Trump nie jest zadowolony

Przed odlotem na spotkania wyborcze w Milwaukee Donald Trump wyszedł do dziennikarzy w towarzystwie Alexandra Acosty i poinformował o jego rezygnacji ze stanowiska. Prezydent USA podkreślał, że jest to samodzielna decyzja ministra i że nie oczekiwał od Acosty rezygnacji. - Nie podoba mi się to. Alex Acosta był wspaniałym sekretarzem departamentu pracy - mówił amerykański prezydent.

REKLAMA

Acosta podkreślił, że nie ma sobie nic do zarzucenia w związku ze sprawą Epsteina i że podał się do dymisji, by nie odciągać uwagi opinii publicznej od sukcesów gospodarczych prezydenta Trumpa. - Nie byłoby dobrze, gdyby w centrum uwagi wokół Departamentu Pracy znajdowała się sprawa Epsteina, zamiast świetnej sytuacji gospodarczej, jaką mamy obecnie - tłumaczył Acosta.

Sprawa Jeffrey'a Epsteina

Alexander Acosta znalazł się pod ostrzałem, gdy kilka dni temu prokuratura wznowiła śledztwo przeciwko Jeffreyowi Epsteinowi, zarzucając mu wykorzystanie seksualne ponad 40 kobiet, z których najmłodsza miała 14 lat. Zarzuty dotyczą okresu od 2002 do 2005 roku. W 2008 roku Epstein zawarł w sprawie tych zarzutów porozumienie z kierowaną przez Acostę prokuraturą na Florydzie, na mocy którego trafił na 13 miesięcy do więzienia, z którego później wychodził do pracy przez 6 dni w tygodniu.

Obecnie, gdy sprawę podjęła prokuratura w Nowym Jorku, miliarderowi grozi 45 lat więzienia. Alexander Acosta twierdzi, że w ówczesnych okolicznościach wynegocjowanie korzystniejszego porozumienia z adwokatami miliardera było niemożliwe.

Jak pisze magazyn „Forbes”, w przeszłości Donald Trump przyjaźnił się z Epsteinem, który bywał w jego klubie golfowym Mar-a-Lago w Palm Beach. Mężczyźni odwiedzali się również w swoich domach. - Znam Jeffa od piętnastu lat. To wspaniały facet. Mówi się, że lubi piękne kobiety, tak samo jak ja, a wiele z nich należy do "młodszej grupy" - wyznał Trump w 2002 roku w rozmowie z magazynem „New York”.