Bloomberg: Putin nie chce oddać władzy. Kreml próbuje zmienić prawo, by wrócił na stanowisko premiera

nanorobot godzinę temu Oceniono 7 razy 3

Co to za różnica? Nawet jeśli w Rosji władze usunięto by siłą i zaprowadzono demokrację, i tak po niedługim czasie znowu wróciłaby dyktatura. Problem leży w społeczeństwie. Prawdziwych zwoleników demokracji może jest tam z 20-30 procent. Reszta, póki ma co jeść i jakaś rozrywkę, nie ma nic przeciwko bycia trzymanym za mordę przez dyktatora. To samo w Afryce, na Bliskim Wschodzie i całkiem możliwe, że i w Polsce ...