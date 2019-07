Kreta. W bunkrze znaleziono okaleczone ciało Suzanne Eaton. Amerykańska badaczka została uduszona

cmok_wawelski pół godziny temu Oceniono 13 razy 3

To jest akurat art. pod ktorym komentarze madrali polskich sa kompletnie nie na miejscu.

Nie wiem co publicysta chcial osiagnac? Jakies dodatkowe informacje dla greckiej policji? Bo poki co may tylko wynik ze duza czesc pismiennego polskiego spoleczenstaw to chamy i idioci.

Dziekuje za uwage.