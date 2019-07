Japonia. Rekordowa cena za kiść - 24 winogrona sprzedane za 41 tysięcy zł

lech13 przed chwilą 0

(CNN) — Visitors to a hot spring in central Japan will soon be able to snack on $460 grapes, or rather, grape.

That's after the manager of a chain of hot spring hotels in Ishikawa Prefecture, on the northern coast of the main Honshu island, became the winning bidder for a bunch of Ruby Roman grapes at an auction in Kanazawa on Tuesday.

Takashi Hosokawa will pay 1.2 million yen, or around $11,000, for the 24 plump, deep red grapes prized for their juiciness, high sugar content and low acidity. It's the most expensive bunch since the breed came to market 12 years ago, the auctioneers said.

"We offered 1.2 million yen to mark the 12 years and to celebrate Reiwa's first auction," Hosokawa told reporters, referring to the country's new era, which began in May with the coronation of Emperor Naruhito.

"We would like to convey to our customers our exhilaration when we held the (box of) grapes."

(CNN) - Odwiedzający gorące źródła w środkowej Japonii wkrótce będą mogli przekąsić za 460 dolarów winogron, a raczej winogrono.

To stało się gdy kierownik sieci hoteli z gorącymi źródłami w prefekturze Ishikawa, na północnym wybrzeżu głównej wyspy Honsiu, stał się zwycięskim oferentem za kilka rubinowych winogron rzymskich na aukcji w Kanazawie we wtorek.

Takashi Hosokawa zapłaci 1,2 miliona jenów, czyli około 11 000 dolarów, za 24 pulchne, głęboko czerwone winogrona cenione za soczystość, wysoką zawartość cukru i niską kwasowość. Jest to najdroższa grupa, odkąd rasa pojawiła się na rynku 12 lat temu, mówią licytatorzy.

„Zaproponowaliśmy 1,2 miliona jenów dla uczczenia 12 lat i uczczenia pierwszej aukcji Reiwy”, powiedział Hosokawa dziennikarzom, odnosząc się do nowej ery kraju, która rozpoczęła się w maju od koronacji cesarza Naruhito.

„Chcielibyśmy przekazać naszym klientom nasze radości, gdy trzymaliśmy winogrona”.