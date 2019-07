Francja. Vincent Lambert nie żyje. Został odłączony od aparatury podtrzymującej życie

pinio67 godzinę temu Oceniono 35 razy 23

Jako lekarz widziałem śmierć i postawy wobec niej. Najwyższym szacunkiem darzę tych, którzy potrafili postrzegać śmierć jako oczywisty element naszego istnienia, jako jego zakończenie. Do szału doprowadzają mnie uwagi tzw. otoczenia wskazujące na ideologiczne uwarunkowania, których jedynym wspólnym mianownikiem było/jest BRAK ZAINTERESOWANIA SAMYM UMIERAJĄCYM. Jakieś emocjonalne szantaże, osobiste wycieczki czy - w szczególności - religijne manipulacje.

Wchodzący z ubłoconymi po kolana gumiakami w ludzkie życie religijni dewianci patrzący przez pryzmat wszechwładzy postrzegają jedynie własne urojenia i patologiczne ciągi pseudo-logiczne nakazujące cierpieć bez względu na cokolwiek. Podziwiam społeczeństwa potrafiące rozstrzygać tak trudne problemy na zasadzie POSZANOWANIA WOLI CZŁOWIEKA obramowanej akceptowalnymi procedurami. Nie miałbym problemu z pomocą dla ludzi chcących odejść w poczuciu godności i poszanowania ich jestestwa w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Choć trudne to (tak na szybko) do przyjęcia - właśnie szacunek dla człowieka byłby najważniejszym elementem chroniącym przed osobistym obciążeniem wynikającym z uczestnictwa w tym tak ważnym i dramatycznym momencie. SZACUNEK DLA CZŁOWIEKA nijak się mający do religijnych bzdetów wynikających z pseudointelektualnych konstruktów psychopatów czerpiących satysfakcję z cudzego cierpienia.

Prawo do godnej śmierci jest prawem niedostępnym niewolnikom. W katolandzie - nawet nie do pomyślenia a cóż dopiero do realizowania ...