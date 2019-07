Ukraina. Nowa osłona nad reaktorem w Czarnobylu oddana do użytku. 36 000 ton wagi, 108 m wysokości

Nowa osłona nad jednym z reaktorów w elektrowni jądrowej w Czarnobylu jest największą na świecie ruchomą konstrukcją wykonaną z metalu. Waży 36 000 ton i ma 108 metrów wysokości. Jej budowa kosztowała 1,5 mld euro. Została opłacona za pośrednictwem specjalnego funduszu uruchomionego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i sponsorowanego przez 45 krajów.

- Dzisiaj otrzymujemy klucze do budowy, która powstała dzięki wspólnym wysiłkom kilkudziesięciu krajów w celu ochrony całej planety i ludzkości przed skażeniem radioaktywnym - powiedział podczas uroczystości prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez portal "The Times of Israel".

Czarnobyl zostanie otwarty dla turystów? Zakaz filmowania ma zostać zniesiony

Polityk zaznaczył, że do tej pory Czarnobyl był negatywną częścią ukraińskiej marki, ale „nadszedł czas, aby zmienić problem na korzyść”. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że obszar otaczający Czarnobyl zostanie przekształcony w obiekt turystyczny oraz w miejsce otwarte dla naukowców - relacjonuje BBC.

- Czarnobyl to wyjątkowe miejsce na planecie, gdzie natura odrodziła się po ogromnej katastrofie spowodowanej przez człowieka. Musimy pokazać to miejsce światu: naukowcom, ekologom, historykom i turystom - dodał prezydent.

Z zapowiedzi polityka wynika, że na mocy dekretu mają zostać nakreślone plany dróg i punktów kontrolnych na obszarze Czarnobyla, a ograniczenia dotyczące filmowania i robienia fotografii na tym terenie zostaną zniesione. Ukraina chce także walczyć z lokalną korupcją, wprowadzając elektroniczny system biletów dla odwiedzających.