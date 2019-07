Zatoka Perska. Irańskie kutry chciały przechwycić tankowiec. Interweniował brytyjski okręt wojenny

Jak podaje BBC do irańsko-brytyjskiego incydentu doszło w cieśninie Ormuz. Trzy kutry miały w środę podjąć próbę zawrócenia wypływającego z Zatoki Perskiej brytyjskiego tankowca. Statek ten płynął w eskorcie HMS Montrose, która wezwała irańskie łodzie do wycofania się.

Incydent w cieśninie Ormuz - uzbrojone irańskie kutry utrudniały wypłynięcie brytyjskiego tankowca z Zatoki Perskiej

Według informacji mediów Irańczycy twierdzili, że bez zmiany kursu brytyjski statek wejdzie na wody terytorialne Iranu. Na temat incydentu wypowiedział się już rzecznik brytyjskiego rządu - Wbrew prawu międzynarodowemu trzy irańskie statki próbowały utrudnić przepłynięcie statku British Heritage przez cieśninę Ormuz. Jesteśmy zaniepokojeni tym działaniem i namawiamy władze Iranu do deeskalacji sytuacji w regionie. Łodzie najprawdopodobniej należały do Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Agencja informacyjna Fars podała, że władze IKSRI zaprzeczają, że to właśnie ich jednostki utrudniały przepłynięcie brytyjskiego tankowca.

Stosunki między Wielką Brytanią i Iranem stają się coraz bardziej napięte zwłaszcza po tym, jak Wielka Brytania obwiniła irański reżim za ataki na dwa tankowce, do których doszło w czerwcu tego roku. W Zatoce Omańskiej zaatakowano wtedy dwa tankowce - japoński i norweski. Jednostki zostały tak poważnie uszkodzone, że konieczna była ewakuacja załogi. Stany Zjednoczone obarczyły Iran odpowiedzialnością za ten incydent.

W zeszłym tygodniu brytyjskie Royal Marines pomogły władzom Gibraltaru przejąć irański tankowiec z powodu podejrzeń, że zmierza on do Syrii. W odpowiedzi na te działania Iran zarzucił Wielkiej Brytanii działania, które są "formą piractwa". Irański prezydent Hassan Rouhani dodatkowo nazwał Wielką Brytanię "beznadziejną" i "przestraszoną", ponieważ wysłała swoje okręty wojenne do ochraniania brytyjskiego tankowca w Zatoce Perskiej - Jesteście inicjatorami tej niepewności. Później przekonacie się jakie są tego konsekwencje.