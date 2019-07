Ukraina. Ekipa Zełenskiego gra o pełnię władzy. Partia nowego prezydenta ma 48,5 proc. poparcia

qawsedrftg pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Czyli sygnał jest jasny: suwereny nie chcą kultu UPA, nacjonalizmu, walki z językami innymi niż ukraiński. Chcą zakończenia przegranej wojny z Rosją. Co to będzie? Trampku ratuj - a nie, stabilny geniusz nie POmoże bo po rewolucji Kijów postawił na złego słonia i wspierał Clintonicę dostarczając materiałów o rzekomej współpracy z Putinem... To może nasze polskie mocarstwo by mogło udzielić strategicznego wsparcia?