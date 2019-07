Kreml miał finansować Ligę Północną Mattea Salviniego? Wyciekły taśmy z nagraniami rozmów

Do rozmów miało dojść w październiku 2018 roku w Moskwie w hotelu Metropol. Jak informuje portal BuzzFeed, oficjalnie ich tematem miała być umowa naftowa między krajami. Tak naprawdę jednak miało chodzić o "osłabienie liberalnych demokracji i ukształtowanie nowej, nacjonalistycznej Europy dostosowanej do Moskwy".

Negocjacje miały trwać ponad godzinę, a brało w nich udział trzech Rosjan i trzech Włochów, w tym prawa ręka wicepremiera Mattea Salviniego - Gianluca Savoini. Samego Salviniego, określanego przez Rosjan z nagrania mianem "europejskiego Trumpa", na spotkaniu nie było, bo miał być wtedy w Moskwie. Dzień wcześniej miał się spotkać m.in. z rosyjskim wicepremierem Dmitrijem Kozakiem.

Kreml miał finansować Ligę Północną Salviniego? Miliony dolarów pod pozorem sprzedaży ropy

Podczas spotkania omawiane miały być warunki umowy naftowej. Rosja miała planować sprzedać Włochom co najmniej 3 mln ton paliwa za około 1,5 mld dolarów. Transakcje miały się odbywać przez pośredników, którzy mieli udzielać Włochom zniżki. Według portalu BuzzFeed kwota, którą w ten sposób uzyskaliby Włosi, mogłaby wynosić około 65 mln dolarów. To właśnie te pieniądze miałyby potajemnie wesprzeć Ligę Północną, partię Mattea Salviniego, i zostać wykorzystane m.in. na finansowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Podczas nagrania można również usłyszeć Gianlucę Savoiniego, który bardzo otwarcie wyraża przychylność wobec Rosji. - Chcemy zmienić Europę. Nowa Europa musi być blisko Rosji, jak kiedyś, ponieważ chcemy zachować naszą suwerenność. (...) Nie chcemy polegać na oświeconych z Brukseli czy USA. Salvini jest pierwszym, który chce zmienić Europę - mówi doradca wicepremiera, który sam określa się jako "łącznik między stronami rosyjską a włoską".

Gianluca Savoini zaznacza również, że Włosi chcą stworzyć sojusz z prorosyjskimi partiami i politykami w Europie. Wymienia wśród nich niemiecką partię AfD, ugrupowanie Marine Le Pen czy Viktora Orbana.

Umowa łamałaby włoskie prawo

Nie wiadomo, czy kontrakt, który miałby zapewnić Lidze Północnej finansowanie z Rosji doszedł do skutku. Do tej pory Matteo Salvini zaznaczał kilkakrotnie, że jego partia nie korzystała z żadnych nielegalnych źródeł finansowania. Zarówno jednak wicepremier, jak i Gianluca Savoini odmówili komentarza portalowi BuzzFeed.

Tymczasem budzą się wątpliwości, czy nie zostało czasem złamane włoskie prawo, które zabrania partiom politycznym przyjmowania zagranicznych dotacji. W momencie prowadzenia rozmów było to możliwe, o ile kwota nie przekraczała 100 tys. euro.