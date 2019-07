Brytyjski ambasador w USA składa dymisję po wycieku raportów. Nazwał administrację Trumpa 'nieudolną'

Kim Darroch zrezygnował z powodu skandalu wywołanego wyciekiem raportów brytyjskiego ambasadora w USA skierowanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wielkiej Brytanii, w których krytycznie odnosił się do Donalda Trumpa i jego administracji.

Brytyjski ambasador w USA składa dymisję po wycieku raportów o Trumpie

W raportach brytyjski ambasador nazwał ją "niekompetentną, nieprzewidywalną i dysfunkcyjną". Fragmenty raportów zostały opublikowane przez brytyjski dziennik "The Sun". Krytyczne raporty ambasadora Darrocha wywołały spięcie na linii amerykańsko-brytyjskiej. Pomimo że Theresa May zapewniała, że całym sercem wierzy w ambasadora, to on sam zdecydował, że nie jest w stanie dalej pełnić swojej funkcji. "Powinienem pełnić tę funkcję do końca roku, ale obawiam się, że w obliczu obecnych okoliczności moje obowiązki powinien przejąć nowy ambasador" - oświadczył Kim Darroch.

Wcześniej rząd USA poinformował już, że wstrzymuje wszelkie kontakty z ambasadorem. Na informacje zareagował sam Donald Trump publikując serię wpisów na Twitterze. - Zwariowany ambasador, którego Wielka Brytania narzuciła USA, nie jest kimś, kim jesteśmy zachwyceni, to bardzo głupi gość. Powinien rozmawiać w swoim kraju i z premier Theresą May, o tym jak zawalili negocjacje w sprawie brexitu, a nie denerwować się moją krytyką na temat tego, jak źle były one prowadzone - napisał prezydent USA. Dodał, że osobiście nie zna ambasadora Darrocha, ale jest pewny, że to "pretensjonalny głupiec".