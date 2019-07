qawsedrftg pół godziny temu Oceniono 5 razy 1

Przeczytamy o tym w GW (GŻ jak to mawia była żona p. Znaka)? Przykre to jest, gdzie w tej przeklętej Polsce duch radosnego, tęczowego multi-kulti? Żal!



Https://fakty.interia.pI/polska/news-jest-decyzja-sadu-w-sprawie-denisa-lisowa,nId,3088241



"Denis Lisow został postawiony przez władze szwedzkie w sytuacji bez wyjścia, w istnej matni. Zostały mu odebrane dzieci, a jednocześnie postawiono mu warunki odzyskania dzieci niemożliwe do spełnienia, bowiem prawo stałego pobytu nie zostało mu przyznane" - mówił sędzia Dariusz Łubowski, uzasadniając wyrok. Jak podkreślił, władze Szwecji "nie zagwarantowały Denisowi Lisowowi należytego prawa do kontaktu z dziećmi", a rodzina zastępcza, do której trafiły dzieci, znajdowała się "w znacznej odległości od miejsca zamieszkania".



Jak dodał, z dostarczonej opinii psychologicznej wynika, że dzieci czuły się silnie związane z ojcem. "Wyłącznie przy nim czują się kochane i bezpieczne. Chcą przebywać i mieszkać z ojcem" - mówił sędzia. "Dzieci zostały umieszczone w całkowicie obcej kulturowo, obyczajowo, religijnie, mentalnie rodzinie zastępczej, w której nie czuły się bezpiecznie. To niewątpliwie mogło u dzieci wywołać pogłębiający się stres, a w konsekwencji doprowadzić także do zaburzeń osobowościowych i psychicznych. Zdaniem sądu ojciec nie mógł patrzeć na to, jak dzieciom dzieje się krzywda" - podkreślił sędzia Łubowski.



"W tym miejscu należy stwierdzić, że takie działania władz szwedzkich bezpośrednio godziły w dobro dzieci, pozbawiały je nie tylko tożsamości etnicznych, kulturowej, religijnej, ale przede wszystkim ciepła i miłości rodzicielskiej" - ocenił sędzia.