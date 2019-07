USA. Dramat na pokładzie samolotu. Pasażer nagrał awarię silnika podczas lotu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 8 lipca podczas lotu Delta Flight 1425 z Atlanty do Baltimore w USA. Na pokładzie samolotu znajdowało się wówczas blisko 150 pasażerów.

- Po tym, jak usłyszeliśmy "bum", zobaczyliśmy cały ten dym w kabinie i wtedy naprawdę zaczęliśmy wariować. Samolot zaczął powoli zwalniać, zaczęło robić się gorąco, a dopływ powietrza został odcięty - w rozmowie z CNN relacjonowała jedna z pasażerek.

- Po prostu wyciągnąłem telefon. Wiedziałem, że nie mam zasięgu, ale napisałem do mojej mamy, że ją kocham - powiedział amerykańskiej telewizji inny podróżny lotu Delta Flight 1425.

Awaria i awaryjne lądowanie samolotu Delta Air Lines

Jedna z osób, która podróżowała uszkodzoną maszyną Delta Air Lines, opublikowała nagranie pokazujące awarię samolotu. Na krótkim filmie wideo widać, że jeden z elementów silnika oderwał się i obijał o owiewki.

Kiedy do końca lotu do Baltimore została mniej więcej godzina, kapitan statku ogłosił, że konieczne jest lądowanie awaryjne. Samolot Delta Air Lines wylądował bezpiecznie na międzynarodowym lotnisku Raleigh-Durham. Po lądowaniu pasażerowie przesiedli się na lot do Baltimore. Linie lotnicze Delta Air Lines oświadczyły, że silnik samolotu został wymieniony, a samolot wróci do służby w środę rano.