Kolizja na płycie lotniska Amsterdam-Schiphol. Samolot EasyJet wbił się skrzydłem w samolot KLM

Do zdarzenia doszło na płycie portu lotniczego Amsterdam-Schiphol. Samolot EasyJet A320, który miał lecieć do Londynu, uderzył w maszynę KLM, która była gotowa do lotu do Madrytu. Na pokładzie obu samolotów byli pasażerowie. Zostali ewakuowani do terminalu.

Kolizja samolotu EasyJet z samolotem KML. Ponad pięć godzin opóźnienia

Jeden z pasażerów feralnego lotu do Londynu napisał na Twitterze, że maszyna, którą miał lecieć, "cofnęła się w drugi samolot", a skrzydło samolotu EasyJet wbiło się w ogon samolotu KLM. W internecie pojawiło się jedno zdjęcie z tego wydarzenia.

EasyJet wydało oświadczenie w sprawie kolizji. Firma potwierdziła, że samolot realizujący lot o numerze EJU8868 lecący z Amsterdamu do Londynu Gatwick uległ uszkodzeniu, a pasażerowie opuścili samolot i wrócili do terminalu, gdzie otrzymali vouchery na napoje i gdzie są informowani na bieżąco o przebiegu sytuacji. Easy Jet przygotowała także samolot zastępczy. Osoby podróżujące do Londynu dotarły na miejsce z prawie pięciogodzinnym opóźnieniem.