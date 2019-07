Zagadka "Feniksa" z Wielkiej Brytanii rozwiązana. Pomógł szampon i woda

Egzotycznie wyglądający ptak o silnie pomarańczowo-żółtym upierzeniu został znaleziony na brytyjskiej autostradzie. Ptak nie mógł latać, dlatego został przetransportowany do pobliskiej lecznicy dla zwierząt.

Wielka Brytania. "Egzotyczny" ptak okazał się mewą przyprawioną curry

Na miejscu okazało się, że jest to zwykła mewa pokryta curry lub kurkumą. Jak podaje CNN, pracowników lecznicy na ten trop doprowadził charakterystyczny zapach przypraw. Ptak, mimo dobrej kondycji fizycznej, miał problemy z lataniem.

Niestety to, w jaki sposób ptak ubrudził się przyprawami, pozostaje tajemnicą. Najprawdopodobniej wcześniej wykąpał się w marynacie używanej do indyjskich dań. Nie jest to pierwszy przypadek kąpieli mewy w orientalnej mieszance przypraw - w 2016 roku inny ptak wpadł do zbiornika z marynatą do kurczaka tikka masala. Zwierzę również zostało uratowane i po dokładnym umyciu wróciło do sił.