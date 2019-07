Ukraina. Wołodymyr Zełenski składa propozycję Władimirowi Putinowi. Chce rozmawiać o Krymie i Donbasie

tadek5516 pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Krym był administracyjnie w ramach Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej od 1958 roku, celem uproszczenia administracji.

Po rozpadzie ZSRR, Krym pozostał w ramach Ukrainy, jako kraj autonomiczny, czyli taki, kótry sam sobą rządzi, jedynie posiada umowy, w sprawie wewnętrznej jak i zewnętrznej. To Krym podpisął umowę o stacojonowaniu bazy morskiej Rosjii. Kijów musiał to ratyfikować.

Na Krymie, zgodnie z jego konstytucją, przeprowadzono referendum, na kótrym były dwa pytania: Czy jesteś za powrotem do Krymu do Rosji czy za jeszcze większą autonomią i uniezależnieniem się od Kijowa.

Nigdzie nie było nawet wzmianki, że Krym to Ukraina.

Ale nie ma się co dziwić, Polska polityka zagraniczna prowadzona jest z ambasady USA w Warszawie, tam tworzone są oświadczenia, odczyty, przemowy.