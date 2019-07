Francja. Rodzice Vincenta Lamberta zaakceptowali decyzję sądu. "Tym razem to już koniec"

alesieporobilo przed chwilą 0

Zastanawiam się czy dożyję merytorycznej rozmowy w Polsce na temat zaprzestawania uporczywych terapii. Tu jest sprawa jasna, rezonans głowy w zasadzie zamyka sprawę, jeżeli większość ośrodków mózgu jest w zaniku lub bardzo uszkodzona to cud się nie wydarzy. Nie jestem pewien czy zaprzestanie karmienia i nawadniania to jest dobry pomysł, czy nie lepszym byłaby eutanazja przy pomocy środków farmakologicznych, ale to jest pytanie do lekarzy prowadzących tego konkretnego pacjenta. Zastanawiam się kiedy w Polsce pacjent np. w ostatnim stadium raka będą mieli prawo do świadomej eutanazji? Jeżeli konsylium lekarskie orzeknie, że w tym stadium pacjentowi pozostało nie więcej niż powiedzmy 6 miesięcy życia, czy kiedykolwiek taka osoba będzie miała prawo do samostanowienia, czy będzie musiała odchodzić w niewyobrażalnych dla nas cierpieniach, bo morfina niestety działa tylko do pewnego stopnia.