Izrael. Archeolodzy odkryli biblijne zaginione miasto, w którym ukrywał się król Dawid

"The Times of Israel" donosi, że międzynarodowemu zespołowi archeologów udało się odnaleźć biblijne miasto Ziklag. Według Pisma Świętego to właśnie do niego uciekł przed Saulem król Dawid. Odkrycie może rozpalić debatę na temat historyczności biblijnego króla Izraela.

YT\Israel Antiquities Authority Official Channel