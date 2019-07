Komisarz ONZ o obozach dla uchodźców w USA: Coś podobnego nigdzie nie powinno mieć miejsca

oldbay godzinę temu Oceniono 6 razy 6

No naprawde, droga pani, to tak jakby do pani do chalupy nagle zwalilo sie nieoczekiwanie 30 nieproszonych osob i byliby zszokowani, ze nie ma dla ich godnych warunkow noclegowych, czystej poscieli, wygodnych lozek i sniadania. System jest oblegany przez ludzi, ktorzy wala ze wszystkich stron, zachecani przez demokratow. Straznicy wylawiaja ich z rzek, ratuja z pustyni, z ciezarowek i pociagow. Nie ma pieniedzy na wiecej, nie ma infrastruktury, nie ma pracownikow. Jak te dzieci i inni ludzie podrozuja przez miesiac, sa rabowani przez gangi, kobiety i dziewczeta gwalcone, jak spadaja z pedzacych pociagow w meksyku na smierc to jest dobrze, tak? Tylko najgorsze spanie w przepelnionych osrodkach? Prosze w takim razie ich zaprosic do domu na utrzymanie, droga pani