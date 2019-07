On ma 100 lat, ona niedługo skończy 103. Właśnie wzięli ślub. "Naprawdę się w sobie zakochaliśmy"

Rezydenci domu dla osób starszych w amerykańskiej miejscowości Sylvania w stanie Ohio mieli w zeszłym tygodniu powody do świętowania. Dwójka mieszkańców postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu i udowodnić, że nigdy nie jest za późno na miłość.

USA. Para stulatków właśnie wzięła ślub

O wszystkim poinformował dom opieki, którzy pogratulował parze młodej. "Nigdy nie jest za późno, żeby znaleźć miłość" - napisali pracownicy Kingston Residence w Sylvanii.

Phyllis niedługo skończy 103 lata, a jej wybranek John niedawno świętował swoje setne urodziny. Para po prawie roku randkowania postanowiła wziąć ślub. W zeszłym tygodniu udali się do urzędu załatwić formalności, ale okazało się, że wcale nie muszą czekać i mogą pobrać się od razu. - Nie taki był plan, ale na miejscu okazało się, że możemy to zrobić teraz, zaraz, więc powiedziałem "Dobrze, miejmy to już z głowy" - mówi John, stuletni weteran wojenny w rozmowie z NBC News.

Zarówno Phillis, jaki i John pochowali, już dwójkę małżonków. Mówią, że teraz udało im się znaleźć miłość po raz trzeci. Poznali się w ośrodku, w którym mieszkają i zapowiadają, że chcą razem spędzić resztę życia. - Po prostu się w sobie zakochaliśmy. Być może trudno w to uwierzyć w przypadku osób w naszym wieku, ale naprawdę się w sobie zakochaliśmy - mówi dziennikarzom kobieta. Para dodaje, że od początku wiedzieli, że do siebie pasują. Pytani o to, co lubią robić razem najbardziej, John odpowiada jednak tajemniczo, że "chyba nie powinien o tym mówić".