Unijne sankcje wobec Rosji utrzymane. Zełenski spotkał się z Tuskiem

31.februarius godzinę temu Oceniono 7 razy 1

"Zełenski podkreślił, że omówiono także dotychczasowe osiągnięcia, m.in. ruch bezwizowy czy zwiększenie wymiany handlowej między Unią i Ukrainą jednak jak zaznaczył, najważniejszą sprawą, jakiej oczekują Ukraińcy jest zwalczenie korupcji. Jak dodał - wierzy, że niebawem Ukraina prosić będzie Europę nie o pieniądze, a o ekstradycję głównych korupcjonistów."



Wołodymyrowi (albo Wam, "DM/IAR"?) znów się π.....li UE z Europą ale mniejsza o to,

byłem przekonany, że Wielki Prezydent Ukrainy Popaproszenko przez pięć lat wszystkich korupcjonistów wyłapał, a on ich tylko do Europy, znaczy się do unii wysłał!

Jak to się człek może pomylić ...