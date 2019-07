USA. Niedźwiedź kierowca wszedł do samochodu, przejechał nim 30 metrów i rozbił się na drzewie

Jak podaje USA Today do zdarzenia doszło 4 lipca, kiedy w Stanach Zjednoczonych świętowany jest Dzień Niepodległości. O całej sytuacji poinformowano za pośrednictwem Facebooka biura szeryfa hrabstwa Boulder.

"Oto przestroga, aby zawsze zamykać drzwi od samochodu, a zwłaszcza w krainie niedźwiedzi" - tak zaczyna się opis niecodziennego zdarzenia, do którego doszło w Kolorado w Stanach Zjednoczonych. W Boulder przez niezamknięte drzwi kierowcy do środka samochodu dostał się niedźwiedź. Gdy drzwi się zamknęły przestraszone zwierzę próbowało uciec, drapiąc we wszystkie drzwi.

USA. Niedźwiedź i niecodzienny wypadek w Kolorado

Według ustaleń policji niedźwiedź w pewnym momencie musiał tak mocno rozbujać samochód, że ten zaczął zjeżdżać w dół wzgórza. Auto pokonało około 30 metrów i zatrzymało się na najbliższym drzewie. W wyniku zderzenia drzwi samochodu zostały odblokowane, dzięki czemu niedźwiedź wydostał się na zewnątrz i oddalił w nieustalonym kierunku.

Ta krótka podróż nie skończyła się dobrze dla samochodu, który nie nadaje się obecnie do użytku. Policja w Boulder tą historia chciała przypomnieć, że spotkanie z niedźwiedziem w stanie Kolorado nie należy do rzadkości, dlatego zawsze trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Eksperci z Parks and Wildlife zalecają, by zawsze zamykać samochód, nie zostawiać uchylonych okien oraz nie zostawiać w samochodzie jedzenia. Niedźwiedzie szukające pożywienia z łatwością mogą uszkodzić nie tylko pojazdy, ale też domy.