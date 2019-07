Gruzja: Protesty przed telewizją Rustavi 2 po 'prowokacyjnej' wypowiedzi na temat Władimira Putina

almagus pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Dominacja i przy Rosji racja?

Ależ to oligarchia i zbrodnia się trafia.



Brak polskiego interesu, kraj papieskiego moresu.



Skoro plemiona połabskie

zostały germanami.

To dlaczego co polskie?

Zawsze rosyjski przed nami.



Choćby tragedia Wieletów.

Obcej nie chcieli wiary.

Brandenburgia szkieletów.

Knechci jako ofiary.



Wielikij kraj ościenny.

Los bizantyjskiej Rusi.

Od innej drogi wierny.

Pszeniczny, więc zabór kusi.



Rassiji jazyk prostszy.

Polski skomplikowany.

Nie znaczy, że jest gorszy.

Lecz wspólnego nie mamy.



W szkołach nie ma przymusu.

Wyznanie mąci rozumy.

Bożego spirytusu.

Nie ma Polaków, są tłumy!



Dlatego cichcem niech swoi.

Zagarną prawosławie.

Niechaj papież ich doi.

Polak panem łaskawie.



2019-07-08 almagus