Wielka Brytania. Przyjechał Lamborghini Aventador na komisariat. Po chwili trafiło na policyjny parking

Jak podaje BBC policja w Greater Manchester w Wielkiej Brytanii zatrzymała warte ponad 290 tysięcy funtów (1,5 miliona złotych) Lamborghini Aventador SV. Właściciel luksusowego auta zaparkował samochód przed komisariatem policji w Eccles, gdzie znajdowało się drugie auto zarekwirowane mu przez policję (media nie podają jakiej było marki).

Wielka Brytania. Lamborghini Aventador bez ubezpieczenia

Podczas załatwiania formalności funkcjonariusze postanowili sprawdzić także drugie auto tego właściciela. Jak się okazało, był to dobry trop. Żółte Lamborghini Aventador, warte ponad 1,5 miliona złotych, również nie miało wykupionej polisy. Z tego powodu policjanci musieli zająć luksusowy samochód, który czeka na odbiór na policyjnym parkingu.

Lamborghini Aventador to samochód włoskiej firmy Lamborghini, zaprezentowany na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie w 2011 roku. Jest następcą modelu Murcielago i flagowym pojazdem producenta na 2011 rok. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli Lamborghini, także Aventador nawiązuje nazwą do walk byków. Planowo wyprodukowanych zostało 4000 egzemplarzy. Samochód rozpędza się do setki w zaledwie 2,9 sekundy. Maksymalna prędkość pojazdu to 350 km/h. Model ten dysponuje 6,5-litrowym silnikiem benzynowym V12 o mocy 700 KM. Dodatkowo zajęty przez brytyjskich policjantów samochód to wersja Super Veloce - "Super Szybka". Model ten ma moc zwiększoną do 750 KM oraz w krótszym czasie może rozpędzić się od zera do 100 km/h. W tej wersji powstało okołu 600 egzemplarzy.