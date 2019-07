Wielka Brytania. Porwali i torturowali Polaka w Anglii. Policja wytypowała dwóch sprawców

27 marca 45-letni Tomasz Samel został porwany sprzed swojego domu w Birmingham. Według ustaleń policji mężczyzna został wciągnięty do białej furgonetki marki peugeot boxer o numerach rejestracyjnych OY55 MVT. Po zgłoszeniu na policję funkcjonariusze starali się namierzyć samochód, który widziany był w okolicach Oxfordshire i Bristolu.

Wielka Brytania. 45-letni Polak zmarł w szpitalu

Mężczyzna został odnaleziony przez patrol policji w miejscowości Bickerstaffe w hrabstwie Lancashire, które znajduje się około 130 kilometrów od ówczesnego miejsca zamieszkania Polaka. 45-latek miał poparzoną znaczną część ciała. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie zmarł parę miesięcy później.

Policja zdecydowała się udostępnić wizerunki podejrzewanych o porwanie i torturowanie Polaka. Na nagraniu z monitoringu stacji benzynowej widać, jak poszukiwani kupują kamizelki odblaskowe. Najprawdopodobniej miały one wzbudzić zaufanie Polaka.

Detektyw prowadząca tę sprawę Anastasia Miller zaapelowała do wszystkich osób, mających informacje na temat poszukiwanych mężczyzn, o zgłaszanie się na policję - To była absolutnie okropna napaść i ciężko pracujemy żeby zrozumieć, co i dlaczego zaszło tamtego dnia. Policja zapewnia wszystkim informatorom pełną anonimowość. Zgłoszenia można kierować za pośrednictwem live-chat na stronie west-midlands.police.uk.