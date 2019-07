Upały "ugotowały" małże. Słońce dosłownie upiekło je w ich muszlach

mr.knox godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Gazeta jak zwykle powiela glupoty, byle wiecej i czesciej. Kompromitujcie sie dalej :)

Guardian celowo badz ze zwyklego „dziennikarskiego” niechlujstwa nie poinformowal, ze temperatura przy ktorej ugotowaly sie malze byla jedynie +24C. Straszne upaly jak na Kalifornie, racja propagandysci z Agory? Problem byl w tym, ze nastapil silny odplyw oceanu i przyklejone do skaly malze odsloniete przez dluzszy czas nagrzaly sie do +40 C. Czarny kolor ich muszli tylko przyspieszyl ich nagrzanie.

„On a 75 degree Fahrenheit day, the tissues inside a marine creature glued to a rock out of the water might rise to 105 degrees. The animals try to vent the heat building up inside of them but can’t without a breeze to carry it away. The mussels’ black shells trap even more heat. 'They were just literally cooking out there,' Helmuth said. 'Unfortunately this was the worst possible time.'"