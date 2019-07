Iran właśnie ogłosił: "Rozpoczynamy wzbogacanie uranu". Izrael wzywa Zachód do działania

Prezydent Izraela oświadczył, że deklaracja Iranu dotycząca wzbogacania uranu to "bardzo niebezpieczny krok". Benjamin Netanjahu wezwał kraje Zachodu do natychmiastowych działań.

Informacja o rozpoczęciu wzbogacania uranu ponad poziom zapisany w porozumieniu została ogłoszona w czasie konferencji prasowej w Teheranie. Irańczycy powiedzieli na niej, że co 60 dni będą wycofywać się z kolejnych zapisów umowy aż do momentu, gdy pozostali sygnatariusze nie zagwarantują ochrony przed amerykańskimi sankcjami uniemożliwiającymi Iranowi sprzedaż ropy naftowej.

Ponad rok temu Waszyngton wycofał się jednostronnie z umowy, której sygnatariuszami są także Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Niemcy.

Iran: Wyprodukujemy uran wzbogacony do takiego poziomu do jakiego będziemy potrzebować

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Abbas Arakczi podkreślił dzisiaj, że jego kraj otwarty jest na negocjacje w tej sprawie. - Jeśli nasi partnerzy nie skorzystają z tej okazji, to nie będzie wątpliwości, że opuścimy porozumienie - ogłosił minister.

Komentatorzy podkreślają, że do produkcji broni jądrowej potrzebny jest uran wzbogacony do poziomu 90 procent. Wcześniej prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział, że jego kraj wyprodukuje uran wzbogacony do takiego poziomu do "jakiego będzie potrzebował".

To kolejna deklaracja Teheranu naruszająca zapisy umowy nuklearnej. Wcześniej Republika Islamska zwiększyła limity magazynowania uranu ponad - zapisany w umowie - poziom 300 kilogramów.

Porozumienie nuklearne sprzed 4 lat przewidywało ograniczenie irańskich zapasów uranu z 12 ton do 300 kilogramów. Przez kolejnych 15 lat kraj ten miał nie gromadzić tak zwanych zapasów ciężkiej wody a wytwarzane paliwo jądrowe nie mogło być wykorzystywane do produkcji broni jądrowej. Przed

umową nuklearną Teheran wzbogacał uran do poziomu 20 procent rozszczepionego izotopu.