Żaglowiec Alex z migrantami wpłynął do portu na Lampedusie. Salvini: Akt politycznej prowokacji

peem 2 godziny temu Oceniono 27 razy 23

Trochę to dziwne, że Bułgaria i Rumunia należy do Unii Europejskiej, ale nie do Schengen i dlatego jej obywatele muszą przejść kontrolę paszportową na granicy, a mieszkańcy Afryki bez żadnych papierów wjeżdżają do Unii jak do siebie do domu. Nie wiem, po co narzucono kiedyś Polsce obowiązek ochrony zewnętrznych granic Unii, skoro Morze Śródziemne w ogóle nie jest chronione. Czy Marynarce Wojennej naprawdę brakuje nabojów?