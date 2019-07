4 lipca to w Stanach Dzień Niepodległości, obchodzony w rocznicę ogłoszenia Deklaracji niepodległości trzynastu kolonii (stanów) od Wielkiej Brytanii. Z tej okazji, jak to bywa od lat, przemówienie przed pomnikiem Abrahama Lincolna wygłosił prezydent USA.

Donald Trump postanowił powspominać wydarzenia z drugiej połowy XVIII w., które doprowadziły do utworzenia Stanów Zjednoczonych Ameryki. O ile do znaczącej części jego opowieści nie można się przyczepić, to już do dwóch wątków - jak najbardziej.

Wszystko zaczęło się od jego wspomnienia czerwca 1775 roku, gdy utworzono Armię Kontynentalną, którą walczyła o niepodległość w latach 1775-1783. Trump wychwalał jej zwycięstwa, jak i męstwo, gdy przetrwała trudną zimę w Valley Forge. Tutaj jednak prezydent USA odpłynął:

Nasza armia... odbiła lotniska, zrobiła wszystko, co mogła zrobić.

Niestety, pod koniec XVIII w. nikt jeszcze nie latał - chyba że balonem, raczej rachitycznym. A braciom Wright udało się odbyć pierwszy lot samolotem dopiero w 1903 roku.

To jednak nie ostatnia wpadka Donalda Trumpa. Zaraz po słowach o odbijaniu lotnisk wychwalał zwycięstwo amerykańskiej armii podczas obrony fortu McHenry. W tym wypadku pomylił się o kilkadziesiąt ładnych lat. Owszem, Amerykanie obronili fort McHenry, ale w 1814 roku, już w innych starciach z Brytyjczykami.

Wspomniane historyczne rewelacje Donalda Trumpa można usłyszeć od 1:17:12 na tym nagraniu z Białego Domu: