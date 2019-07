Rozerwane ulice w USA. Najsilniejsze od 20 lat trzęsienie ziemi nawiedziło Kalifornię

Jak podaje CNN epicentrum trzęsienia zlokalizowane było w mieście Ridgecrest i odczuwalne było w znajdującym się ponad 300 kilometrów dalej Los Angeles. Zlokalizowane było na głębokości około czterech kilometrów.

REKLAMA

USA. Najsilniejsze od 20 lat trzęsienie ziemi w Kalifornii. Do tej pory odnotowano około 159 wstrząsów wtórnych

W Ridgecrest strażacy otrzymali ponad 20 zgłoszeń dotyczących pomocy osobom rannym lub pomocy w gaszeniu pożarów, wywołanych trzęsieniem ziemi. Uszkodzony został także budynek szpitala - z tego powodu władze musiały ewakuować wszystkich pacjentów. Dodatkowo ponad połowa mieszkańców nie ma prądu.

Sejsmolodzy z amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey ostrzegają, że w najbliższych dniach może w tym miejscu dochodzić do wstrząsów wtórnych. Według najnowszych doniesień po trzęsieniu ziemi odnotowano co najmniej 159 wstrząsów wtórnych o magnitudzie od 2,5 do 4,5.

Jest to najsilniejsze od 20 lat trzęsienie ziemi w tym regionie. W 1999 roku na południu Kalifornii odnotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1.