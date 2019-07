USA. Donald Trump na obchodach Święta Niepodległości: "zatkniemy amerykańską flagę na Marsie"

31.februarius 12 minut temu 0

"Trwające prawie godzinę wystąpienie przerywane było pokazami lotniczymi, podczas których nad głowami mieszkańców przelatywały amerykańskie helikoptery i myśliwce jak m.in. F-22, F-35, Marine One, Air Force One czy bombowiec B-2."



Zabrakło jedynie tego malutkiego dronka, który do niedawna "badał irańską pogodę" ...