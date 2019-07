dezyderymarchewka 2 godziny temu Oceniono 5 razy 1

Niepodległość Białorusi jest czysto teoretyczna. To jest rządzona przez dyktatora rosyjska prowincja, która udaje niepodległy kraj.

Białorusini to na ogół bardzo sympatyczni, mili ludzie, ale gdyby tylko usunęli dyktatora i zapragnęli niepodległości to natychmiast powstałyby Witebska Narodnaya Respublika i Mohylevska Narodnaya Respublika. Dokładnie jak na Donbasie. Ukraina robi wszystko żeby wybić się na niepodległość, a Białoruś nie jest na to gotowa. Mińsk to strefa wpływów Kremla, o żadnej niepodległości mowy być nie może. Są tak samo suwerenni jak PRL.