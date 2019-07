Krasnodębski nie został szefem PE, przegrał z Włochem. Według Mazurek to "małostkowy odwet" za sukces

pysio62 przed chwilą 0

Mozna sobie pisac i mowic co sie chce, ale prawda jest brutalna. Morawiecki i PIS zostali ograni jak male dzieci. Niemka bedzie szefowa KE, Polska nie dostala zadnego znaczacego stanowiska, V4 i w ogole Europa Wschodnia i Srodkowa nie dostala zadnego waznego stanowiska. Timmermanns bedzie prawie na pewno w dalszym ciagi wiceszefem KE, i to z bardzo mocna pozycja, a to, ze nie zostal szefem KE nie zalezalo wcale od PIS-u, czy V4 czy Wloch, tylko po prostu czesc EPL nie chciala socialisty na stanowiski szefa KE, oni uwazali ze to stanowisko nalezy sie EPL, i tak tez sie stalo, najprawdopodobniej w kazdym badz razie. Leyen i inni wybrani na wysokie stanowiska w UE maja bardzo krytyczny stosunek do PIS-u i lamania przez PIS Konstytucji i prawa w Polsce, i wielu tez z nich jest w mniejszym czy wiekszym stopniu federalistami, wiec i w tym temacie im z Kaczynskimn i PIS-em jest nie po drodze. Krasnodebski to drobiazg, to tylko taki ruch dla pokazania PIS-owi ich miejsca w szeregu, a tak naprawde to poza szeregiem.