W środę rano na wyspie Stromboli we Włoszech wybuchł wulkan. - W związku z wybuchem jedna osoba straciła życie - poinformował włoską agencję Ansa Marco Giorgianni, burmistrz Wysp Liparyjskich, gdzie znajduje się wulkan. Nie wiadomo jednak, co było bezpośrednią przyczyną śmierci tej osoby. Burmistrz przekazał jedynie, że był to turysta, który w momencie wybuchu znajdował się w rejonie największej aktywności wulkanu.

Wulkan na Stramboli wybuchł

Agencja Ansa dodaje, że nad wulkanem uniósł się gęsty szary dym. Huk, który nastąpił chwilę wcześniej, wystraszył turystów, którzy znajdowali się w okolicy. Wielu z nich zaczęło w panice uciekać do morza.

Odwróciliśmy głowy i zobaczyliśmy wielki grzyb dymu unoszący się nad Stromboli. Wszyscy byliśmy w szoku. Chwilę później gorąca, czerwona lawa zaczęła spływać w dół góry w kierunku niewielkiej wioski Ginostra

- relacjonuje brytyjska turystka, która znajdowała się na wyspie oddalonej od Stromboli o 27 kilometrów, w rozmowie z agencją Reuters. Pracownik pobliskiego hotelu opisał dźwięk podczas wybuchu używając słowa "ryk".

Z relacji świadków wynika też, że z nieba spadał "deszcz" lapilli, czyli wulkanicznych cząstek, które wydostają się z wulkanu podczas erupcji. W wyniku erupcji wulkanu doszło do kilku pożarów w zachodniej części wyspy. Służbom ratunkowym udało się je szybko opanować i nikt nie ucierpiał. Jak podaje Euro News, rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców.

Stramboli to niewielka wyspa na Morzu Tyrreńskim znajdująca się niedaleko Sycylii. Jest popularnym kierunkiem turystycznym. Znajdujący się na niej wulkan jest jednym z bardziej aktywnych wulkanów na świecie. Ostatni duży wybuch zarejestrowano ponad 80 lat temu w 1933 roku.