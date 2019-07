Całkowite zaćmienie słońca już za nami! Jak wyglądało? Zobacz niezwykłe fotografie! [ZDJĘCIA]

Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, które powstaje, gdy Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią, przysłaniając tym samym światło słoneczne. Zjawisko to jest rzadkie, ponieważ orbita Księżyca jest nie tylko eliptyczna, ale także nachylona pod kątem w stosunku do orbity Ziemi. Powoduje to, że cień Księżyca zwykle mija naszą planetę. Kiedy jednak orbita Księżyca przetnie orbitę Ziemi, a cień ziemskiego satelity padnie na naszą planetę, obserwujemy zaćmienie Słońca. W ciągu roku można obserwować maksymalnie pięć zaćmień słońca, ale maksymalnie dwa z nich mogą być zaćmieniami całkowitymi.

REKLAMA

Całkowite zaćmienie Słońca na fotografiach

Całkowite zaćmienie Słońca, które miało miejsce 2 lipca 2019 roku, można było obserwować z terytorium Chile, Argentyny oraz z wód na południu Oceanu Spokojnego. Rozpoczęło się o godzinie 18:55 i trwało 4 minuty i 33 sekundy. Całe wydarzenie można było zobaczyć dzięki transmisji przeprowadzonej przez NASA. Ostatnie zaćmienie Słońca zostało także uwiecznione na setkach zdjęć udostępnionych na portalach społecznościowych.

Kiedy nastąpi kolejne zaćmienie Słońca?

Kolejne zaćmienie Słońca, które będziemy mogli obserwować w tym roku, nastąpi 26 grudnia. Nie będzie to jednak zaćmienie całkowite, a zaćmienie obrączkowe. Niestety, ono także nie będzie widoczne na polskim niebie. Aby zobaczyć je na żyw,o trzeba będzie się udać do Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Indii, Sri Lanki lub Indonezji. Najbliższe całkowite zaćmienie słońca odbędzie się 14 grudnia 2020 i po raz kolejny będzie widoczne z Chile, Argentyny oraz południowego Pacyfiku.