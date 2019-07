Niemcy. Płonie 500 hektarów lasu. Ogień zajął teren poligonu ze składowiskiem amunicji Wehrmachtu

kolobc 26 minut temu 0

W Niemczech nastapila jakas mobilizacja militarna, nie wiem o co chodzi. Spedzam w niemczech srednio 2-3 dni na tydzien i od kilku dni jak nigdy widze czesti jakies pojazdy wojskowe z eskorta lub tez wiele cywilnych samochodow bundeswehry (chyba zle pisze). Mnostwo plakatow typu "dolacz do nas". Wczoraj jakis rozbity helikopter wojskowy dzis to. Cos sie dzieje