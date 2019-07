Całkowite zaćmienie Słońca już dzisiaj! NASA przygotowuje transmisję na żywo

Całkowite zaćmienie Słońca to zjawisko dość rzadkie, bo może zdarzyć się maksymalnie dwa razy w roku. Dzisiejsze zaćmienie będzie widoczne jedynie z Chile, Argentyny i wysp położonych na południu Oceanu Spokojnego.

REKLAMA

Całkowite Zaćmienie Słońca już dzisiaj! Gdzie będzie można je obejrzeć?

Lipcowe zaćmienie Słońca będzie wyjątkowo ciekawe - nastąpi mniej więcej półtorej godziny przed zachodem (o godzinie 18:55 czasu polskiego), dzięki czemu osoby, które będą obserwować to zjawisko, zobaczą wokół Księżyca złotą poświatę. Tym razem całkowite zaćmienie Słońca nie będzie widoczne z Polski, ale miłośnicy astronomii w naszym kraju będą mogli je zobaczyć dzięki transmisji na żywo, którą we wtorek wieczorem przeprowadzi NASA. Będzie ona prowadzona w języku angielskim oraz hiszpańskim.

Jak powstaje zaćmienie Słońca?

Zaćmienia Słońca mają miejsce, gdy Księżyc znajduje się bezpośrednio między Słońcem a Ziemią, rzucając swój cień na powierzchnię naszej planety. Zjawisko to jest dość rzadkie, ponieważ orbita Księżyca jest nachylona pod kątem ponad pięć stopni w stosunku do orbity Ziemi, co sprawia, że cień Księżyca zwykle mija Ziemię. Aby zaćmienie Słońca doszło do skutku, orbita Księżyca musi przeciąć orbitę Ziemi. W ciągu roku można obserwować maksymalnie pięć zaćmień słońca, ale maksymalnie dwa z nich mogą być zaćmieniami całkowitymi.