USA. Do siedziby Facebooka przesłano paczkę z trującym sarinem

Paczka znaleziona została w jednym budynku, którego pracownicy od razu zostali ewakuowani. Sarin wykryty został dzięki temu, że każda przesyłka trafiająca do siedziby Facebooka w Stanach Zjednoczonych jest skanowana pod kątem niebezpiecznych substancji. Alarm uruchomiony został po analizie zawartości paczki, dlatego najprawdopodobniej żaden z pracowników nie był narażony na bezpośredni kontakt z toksyną.

W jednej z paczek w siedzibie Facebooka wykryto sarin

Jak podaje CNN badania wstępne potwierdziły, że substancja znajdująca się w przesyłce to silna toksyna. Na działanie sarinu potencjalnie narażone były dwie osoby. Żadna z nich jednak nie przejawia objawów wskazujących na to, by mieli bezpośredni kontakt z tą substancją. Osoby te poddane zostaną jednak dalszym badaniom.

Sarin to silnie toksyczny związek chemiczny. Stosowany jest jako jeden z bojowych środków trujących wywołujących objawy paralityczno-drgawkowe. Toksyna jest bezbarwną, bezwonną cieczą, która bardzo szybko paruje, przez co wnika do organizmu poprzez skórę i drogi oddechowe. Kilkanaście miligramów sarinu jest tak silnie trujące, że powoduje śmierć po kilku minutach.