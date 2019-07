Londyn. Ciało mężczyzny spadło z samolotu do przydomowego ogródka. Leciał na gapę do Europy

W niedzielę 30 czerwca w ogrodzie na terenie posesji przy Offerton Road w Londynie dokonano makabrycznego odkrycia - podaje "The Sun". Mieszkańcy budynku znaleźli tam ciało mężczyzny. Londyńskiej policji udało się ustalić, że zmarły to najprawdopodobniej pasażer na gapę, który ukrył się w podwoziu samolotu Kenya Airways lecącego z Nairobi na brytyjskie lotnisko Heathrow. Śledczy przypuszczają, że chciał nielegalnie dotrzeć do Europy.

Makabryczne odkrycie w ogrodzie. Pasażer na gapę odczepił się od podwozia

Linia Kenya Airways w wydanym oświadczeniu wyraziła ubolewanie z powodu śmierci mężczyzny i poinformowała, że wypadł tuż przed zakończeniem lotu, który trwał blisko 9 godzin (odległość to 6 840 kilometrów). Londyńska policja będzie teraz pracować nad ustaleniem tożsamości i wieku mężczyzny.

Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna był pasażerem na gapę i wypadł z podwozia podczas przelotu samolotu Kenya Airways na lotnisko w Heathrow. Po wylądowaniu samolotu pod podwoziem znaleziono torbę, wodę i trochę jedzenia

- podała Metropolitan Police.

Brytyjskie media przypominają, że to nie pierwszy tego typu wypadek. We wrześniu 2012 roku 30-letni obywatel Mozambiku zginął po tym, jak spadł z podwozia samolotu lecącego na Heathrow z Angoli. Podobny przypadek zanotowano też w czerwcu 2015 roku. Wówczas ciało mężczyzny spadło na budynek sklepu stojącego niedaleko lotniska. Imigrant wypadł z samolotu lecącego do Londynu z Johannesburgu. Przesiedział w podwoziu jedenaście godzin, ale gdy maszyna podchodziła do lądowania i wysunęła koła, nie utrzymał się w środku.