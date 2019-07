To zdjęcie z plaży na Florydzie obiegło świat. Matka karmi pisklę niedopałkiem papierosa

Amerykanka Helen Mason fotografowała ptaki na St. Pete Beach w hrabstwie Pinellas na Florydzie. Mason uchwyciła moment, w którym dorosły brzytwodziób amerykański [odpowiednik naszej polskiej mewy - red.] podnosi z ziemi pozostawiony przez człowieka niedopałek papierosa i usiłuje nakarmić nim swoje pisklę. Symboliczne zdjęcie "palącego pisklęcia" zamieściła na Facebooku, gdzie natychmiast zyskało ogromną popularność.

Zdjęcie ptaka karmiącego pisklę niedopałkiem papierosa obiegło świat

"Jeśli palisz, proszę, nie zostawiaj po sobie niedopałków" - napisała Mason pod zdjęciem. Na kolejnej fotografii uwieczniła samo pisklę brzytwodzioba, które usiłuje zjeść niedopałek. "Czas żebyśmy posprzątali nasze plaże i przestali traktować je jak jeden wielki śmietnik" - dodała.

Zamieszczone przez amerykankę fotografie wywołały duże poruszenie w mediach społecznościowych, napisały też o nich światowe media.

To zdjęcie łamie mi serce. Dziękuję, że pokazałaś, jacy my, ludzie, jesteśmy głupi

Dla niektórych palaczy świat jest jak jeden wielki kosz na śmieci

Biedne pisklę. Niech ono stanie się symbolem

Tak łatwo można było temu zapobiec. Wystarczyło skorzystać ze śmietnika, żeby zwierzęta nie musiały cierpieć

- czytamy w komentarzach pod wpisem.

Plaża bez peta - to da się zrobić! Przyłączcie się do naszej akcji

Plaże zanieczyszczone niedopałkami papierosów to ogromny problem na całym świecie, także w Polsce. Niektóre nadmorskie miejscowości wprowadzają zakaz palenia na plażach, ale jego egzekucja jest niezwykle trudna, a niedopałki papierosów to wciąż "numer jeden" wśród wszystkich śmieci zostawianych na polskich plażach. Dlatego na Gazeta.pl rozpoczęliśmy wakacyjną akcję #PlażaBezPeta, podczas której będziemy uświadamiać, jak negatywne skutki ma dla środowiska pozostawianie po sobie niedopałków po papierosach. Przyłączcie się do nas!

