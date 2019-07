Szczyt UE przerwany w nocy. Nie ma porozumienia ws. kandydatury Fransa Timmermansa

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk w nocy przerwał szczyt UE, by udać się na konsultacje z liderami państw. Do obsadzenia było kierownictwo unijnych instytucji, ale - wedle przecieków ze szczytu - nie ma zgody co do tego, by szefem Komisji Europejskiej został Frans Timmermans.

Geoffroy Van Der Hasselt / AP / AP Otwórz galerię (2)