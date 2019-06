Historyczne spotkanie. Trump jako pierwszy prezydent USA wszedł na terytorium Korei Północnej

W niedzielę doszło do trzeciego w ciągu roku spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei PółnocnejKim Dzong Una. Pierwszy szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej odbył się w czerwcu 2018 r. w Singapurze. Drugie spotkanie odbyło się pod koniec lutego tego roku w Hanoi.

REKLAMA

Historyczna wizyta, choć krótka. Trump na terenie Korei Północnej

Czerwcowe spotkanie jest jednak historyczne - Donald Trump przekroczył granicę między państwami koreańskimi i jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych wszedł na terytorium Korei Północnej. Zaraz po przejściu granicy obydwaj przywódcy uścisnęli sobie dłonie i pozowali do okolicznościowych zdjęć.

Stało się to chwilę po powitaniu z Kim Dzong Unem w strefie zdemilitaryzowanej. Następnie przywódca Korei Północnej przeszedł na południową stronę granicy razem z Trumpem.

Trump o Kimie: Zaproszę go do Białego Domu

Obydwaj podkreślali wagę zdarzenia, Trump mówił, że to "wielki honor" oraz, że on i Kim mają "świetną przyjaźń". - To historyczny moment - mówił z kolei przywódca komunistycznej Korei Północnej. W Panmundżom, w strefie zdemilitaryzowanej, Trump obwieścił też, że zaprosi Kim Dzong Una do Białego Domu.

- Zaproszę go zaraz do Białego Domu. Dzieje się wiele pozytywnych rzeczy - cytuje prezydenta USA CNN, wskazując, że Kim od razu nie zareagował na te słowa Trumpa.

Jeśli doszłoby do tej wizyty - opisuje CNN - również byłaby ona historyczna, ponieważ jak dotąd żaden z przywódców Korei Północnej nie odwiedzał Stanów Zjednoczonych.