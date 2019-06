Donald Trump i Kim Dzong UN znów usiądą do rozmów. Tym razem na ziemi niczyjej między Koreami

To właśnie na granicy obydwu państw koreańskich w niedzielę dojdzie do spotkania przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. W sobotę podczas pobytu na szczycie G20 w Osace Trump za pośrednictwem Twittera zaprosił Kim Dzong Una na spotkanie w strefie granicznej. Korea Północna określiła ten pomysł jako „bardzo interesujący”. Prezydent Korei Południowej Mun Dze In stwierdził, że ewentualne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej byłoby „kamieniem milowym” w procesie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

W ubiegłym roku w granicznej miejscowości Panmundżom doszło też do spotkania przywódców obydwu Korei. Koreańska strefa zdemilitaryzowana to jedna z najsilniej strzeżonych granic świata. Pas ziemi niczyjej o szerokości czterech kilometrów z obydwu stron otaczają pola minowe.