Francja. Vincent Lambert nie będzie dalej utrzymywany przy życiu. Rodzice chcą oskarżyć lekarzy o morderstwo

kadykianus godzinę temu Oceniono 19 razy 17

To jest trudna sprawa dla rodzicow ale minelo 10 lat aby zadzialal czas. To co teraz robia, oskarzanie lekarzy o morderstwo to juz szamotanie sie ze swiatem. Ludzie umieraja na raka a wasz syn na co innego.

Koszmat lezy gdzie indziej. Jezeli nie daj boze ten facet jest jakos swiadomy swojej sytucji, powiedzmy na poziomie psa, albo nawet nizszym i cierpi od 10 lat, to nalezy jak najszybciej pozwolic mu umrzec.