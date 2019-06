Indie. Co najmniej 15 osób zginęło w wyniku zawalenia się muru. Wśród nich są dzieci

Do zawalenia się 23-metrowego muru na tymczasowe domy robotników doszło między 1.30 a 1.45 w nocy czasu lokalnego w mieście Pune w zachodnich Indiach. Większość osób, które zginęły, w tym czasie spały. Wśród ofiar są przede wszystkim robotnicy pracujący na pobliskiej budowie i ich rodziny. W sumie, jak informuje Reuteurs, zginęło co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci.

Według portalu Times of India, który powołuje się na lokalne władze, uratowano trzy osoby. Dwie z nich są hospitalizowane.

Kilka osób z zarzutami za spowodowanie śmierci

- Prawdopodobnie zawalenie się muru miało związek z występującymi aktualnie w tej części Indii ulewnymi deszczami. Osłabiły grunt w wykopalisku, które było prowadzone prowadzone nieodpowiedzialnie blisko części mieszkalnej - stwierdził urzędnik miejski Saurabh Rao.

Jak podaje CNN, policja sugeruje, że zawalenie się muru mogło być spowodowane celowo. Przeciwko deweloperom, inżynierom i wykonawcom wszczęto postępowanie ws. spowodowania śmierci - informuje portal Times of India. Według członków wspólnoty mieszkaniowej już w lutym tego roku dochodziły do nich informacje, że materiał, z której budowano mur nie był najlepszej jakości, jednak wykonawcy mieli na to w żaden sposób nie zareagować.