Obiad przywódców na szczycie G20. Show skradł jednak tajemniczy kubek Putina. Popijał tylko z niego

Szczyt G20 w japońskiej Osace obfituje w liczne spotkania głów gospodarczych mocarstw, ale poza rozmawianiem o przyszłości globu jest też czas na relaks. Prezydenci i premierzy w luźniejszej atmosferze zjedli ze sobą obiad.

Kamery propagandowej RT zwróciły uwagę na to, co i jak popijały głowy państw podczas obiadu. W kadrze zmieścili się, od lewej strony, premier Indii Narendra Modi, prezydent USA Donald Trump, premier Japonii Shinzo Abe, prezydent Rosji Władimir Putin i szef KE Jean-Claude Juncker.

Jeśli jednak uważnie się przyjrzeć, to od reszty przywódców trochę odbiega Władimir Putin. O ile np. Donald Trump wznosi toast z kieliszkiem do wina (miał tam ulubioną dietetyczną Colę), tak prezydent Rosji zabrał ze sobą do Osaki swój ulubiony kubek i właśnie to naczynie wzniósł do góry.

Tajemniczy kubek wywołał na tyle duże poruszenie - a nie zabrakło sugestii i żartów z przywiązania Putina do własnego kubka - że głos zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak przekonywał, Władimir Putin zabiera ze sobą kubek, będący jednocześnie termosem, ponieważ lubi cały czas popijać herbatę.

Szczyt G20 w Osace

Sobota to drugi dzień szczytu G20 - pierwszy dzień szczytu zdominowały rozmowy o gospodarce, a także spotkania bilateralne. Przywódcy 19 największych gospodarek świata i Unii Europejskiej rozmawiali też o kryzysie w Zatoce Perskiej i reformach WTO.

W opinii części przywódców, w tym przedstawicieli Unii Europejskiej, wojny handlowe spowalniają wzrost gospodarczy na świecie. Najgroźniejsze skutki upatruje się w wojnie celnej między USA i Chinami, o której w sobotę w cztery oczy rozmawiać mają przywódcy tych państw.

Przy okazji szczytu w Osace doszło do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydenci zgodzili się na kontynuowanie negocjacji w sprawie kontroli zbrojeń. Putin zaprosił zaś Trumpa do złożenia w przyszłym roku wizyty w Moskwie i udziału w paradzie z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej.