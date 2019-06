Statek Sea-Watch z imigrantami wpłynął do portu na Lampedusie. Kapitan Rackete aresztowana

10 czerwca jednostka wzięła na pokład migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Mimo że władze libijskie poleciły przewieźć ich do Trypolisu, statek popłynął w kierunku Lampedusy, gdzie znajdował się od ponad dwóch tygodni. Włochy wydały statkowi zakaz wpływania na swoje wody, ale przyjęły 11 migrantów wymagających opieki lekarskiej. Dostęp do portu blokowały mu włoskie okręty wojenne.

Wcześniej szef włoskiego MSW Matteo Salvini zapowiadał, że dopuści statek do włoskiego wybrzeża tylko jeśli inne kraje Unii Europejskiej przyjmą imigrantów znajdujących się na pokładzie. Nie oznaczało to jednak, że załoga nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Podczas szczytu G20 premier Giuseppe Conte poinformował, że na przyjęcie migrantów zgodziły się 3-4 kraje europejskie.

REKLAMA