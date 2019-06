Upały zbierają śmiertelne żniwo. Kolejne dwie osoby zmarły, tym razem w Hiszpanii

ptakomysz 16 minut temu 0

To jest nic.

Prez.Buch wymyślił 10 lat temu, że w cieżarówkach nie wolno używać silnika na postoju a tym samym klimatyzacji.

Kiedy w Kaliforni bywało 45 oC to w kabinie było ok 80oC.

Ale....

I tu się uśmiejecie.

Jeśli w kabinie był kot lub pies, albo inny zwierz to wolno było używać, bo zwierz musiał mieć odpowiedni komfort.

Dlatego wszyscy wozili różnego zwierza.

Ja złapałem żółwia w Pennsylvanii (przechodził przez jezdnię)i też woziłem, bo mandaty za używanie silnika były ok 750-1.000 dollarów

dawałem mu sałatę do jedzenia i nazywał się pancernik

Jak była kontrola to szukałem go w kabinie i pokazywałem.

Dopiero Obama zniósł tą ustawę.